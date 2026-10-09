Kaza Aydın-İzmir Otobanı Germencik ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. İzmir Havalimanı’ndan turistleri alan tur otobüsü, Germencik yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Kaza yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Tur otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var
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Aydın-İzmir otobanında turistleri taşıyan tur otobüsünün başka bir aracın arkadan çarpması sonucu şarampole uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
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