Olay, saat 12.30 sıralarında Selçuk ile Şirince arasındaki dik yokuşların bulunduğu yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 31 FT 468 plakalı tur otobüsü, dik bir rampayı tırmandığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle geri kayarak arka kısmını şarampole kaptırdı.

ÖN BÖLÜM HAVADA KALDI

Aracın arka ağırlığının şarampol boşluğuna düşmesiyle birlikte otobüsün ön bölümü havaya kalktı. Çevredeki sürücüler ve vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, durum hemen jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirildi.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Bölgeye sevk edilen ekipler, araçta ve çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerde, sıra dışı bir görüntüye sahne olan kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı teyit edildi.

Yolcuların tahliye edildiği ve aracın kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenilirken, kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.