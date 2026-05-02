61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2026) yedinci etabını XDS Astana adına yarışan İtalyan Davide Ballerini kazandı. Sporcu, uzun süredir beklediği zaferin kariyerinde özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Antalya etabının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ballerini, kendisini ne tam sprinter ne de tam tırmanışçı olarak gördüğünü, bu nedenle doğru anı yakalamanın zor olduğunu söyledi.

Sprint klasmanında topladığı puanlarla yeşil mayonun sahibi olan İtalyan bisikletçi, elde ettiği zaferin kariyerindeki ilk büyük başarı hissini yeniden yaşattığını belirtti.

“Klasikler” için yoğun çalıştığını ancak istediği sonuçları alamadığını dile getiren sporcu, Türkiye’ye gelme kararlarının doğru bir adım olduğunu ve Giro hazırlığı açısından bu sürecin fayda sağladığını aktardı.

Yağış ihtimalinin sprint öncesi kritik olduğunu vurgulayan Ballerini, yarış boyunca takım aracıyla sürekli iletişimde kalarak risk almama kararı verdiğini ifade etti.

Son bölümlerde tamamen yarışa odaklandığını söyleyen İtalyan sporcu, ıslak ve kuru zemin geçişlerinde zihinsel olarak kendini kapattığını ve son virajda boşluğu görerek atağa kalktığını aktardı.