Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek organizasyonu olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda, 23 ekipten ve 27 ülkeden 161 sporcu, toplam 1133,5 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Çeşme-Selçuk etabıyla başlayan yarış, 3 Mayıs’ta Ankara-Ankara etabıyla tamamlanacak.

Tur kapsamında Aydın-Marmaris, Marmaris-Kıran ve Marmaris-Fethiye etapları Muğla sınırlarında koşulacak.

KIRAN TIRMANIŞI KRİTİK EŞİK OLACAK

Yarışın öne çıkan etaplarından biri olan 132,7 kilometrelik Marmaris-Kıran parkuru, 28 Nisan’da düzenlenecek.

Deniz seviyesinden 908 metreye kadar uzanan zorlu tırmanışıyla bu etap, genel klasman sıralamasında ilk önemli farkların oluşabileceği bölüm olacak.

Dar ve teknik yolların bulunduğu parkurda bireysel performans belirleyici olurken, Kıran zirve finişi sporcuları zorlayacak, izleyenlere ise etkileyici manzaralar sunacak.

"MUĞLA ORGANİZASYONA HAZIR"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı değerlendirmede, üç etaba ev sahipliği yapacak kentin yarış için tüm hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Organizasyonun Muğla’nın tanıtımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Akbıyık, Muğla’nın büyük bir heyecanla bu etkinliği beklediğini, güvenlikten sağlığa kadar gerekli tüm önlemlerin alındığını dile getirdi. Üç etapla yarışta yer aldıklarını belirten Akbıyık, özellikle Marmaris-Kıran etabının zorluk derecesi ve heyecanıyla öne çıktığını vurguladı. Tüm kurumlarla koordineli şekilde altyapı, üstyapı, güvenlik ve sağlık alanlarında hazırlıkların tamamlandığını, ayrıca bu yıl ilk kez Muğla’dan bir bisiklet takımının organizasyona katılacağını aktardı.

Kentin yalnızca deniz turizmiyle sınırlı olmadığını, arkeolojik zenginlik açısından Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olduğunu ifade eden Akbıyık, turizmi yılın tamamına yaymayı hedeflediklerini, bu doğrultuda spor, kültür ve gastronomi turizminin büyük önem taşıdığını belirtti. Bisiklet turu sayesinde antik kentlerin, koyların ve ormanların uluslararası platformlarda tanıtılacağını sözlerine ekledi.

Vali Akbıyık, vatandaşları ve ziyaretçileri organizasyonu takip etmeye davet etti.