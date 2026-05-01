Antalya-Feslikan arasında koşulan 127,9 kilometrelik parkurda Bagatin, 3 saat 23 dakika 12 saniyelik dereceyle finişi ilk sırada geçti.

Zirve finişine sahne olan ve “Kraliçe Etap” olarak adlandırılan yarışta Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick ikinci olurken, TotalEnergies’ten Jordan Jegat üçüncülüğü elde etti.

Berwick, genel klasmanda Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa’nın 5 saniye önüne geçerek turkuaz mayoyu devraldı. Aynı zamanda tırmanış klasmanında da liderliğe yükselerek kırmızı mayonun sahibi oldu.

Sprint klasmanında yeşil mayo Belçikalı Tom Crabbe’de kalırken, gençler klasmanında beyaz mayo Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Mustafa Tarakçı’nın oldu.

Yarışa yarın Antalya’da koşulacak 7. etapla devam edilecek.

Bisikletçiler, Antalya çıkışlı ve yine Antalya’da tamamlanacak 152,8 kilometrelik parkurda mücadele edecek. Şehir etabı niteliği taşıyan yarışta yüksek tempo ve toplu finiş ihtimali öne çıkacak.