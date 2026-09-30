Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Tüpün içine ses cihazı yerleştirmişler: Kaçak avcıların oyunu bozuldu

Tüpün içine ses cihazı yerleştirmişler: Kaçak avcıların oyunu bozuldu

Bursa’da yasa dışı avcılıkla mücadele eden ekipler, kaçak avcıların başvurduğu akılalmaz bir yöntemi deşifre etti. Bıldırcınları tuzağa çekmek için büyük boy mutfak tüpünün içerisine elektronik ses sistemi gizlediler.

Kaynak: DHA
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Tüpün içine ses cihazı yerleştirmişler: Kaçak avcıların oyunu bozuldu - Resim: 1

Bursa’da yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, av hayvanlarını aldatmak amacıyla kurulan elektronik ses sistemleri tespit edildi. Kaçak avcıların, bıldırcın avlamak için mutfak tüpü içerisine ses düzeneği yerleştirdiği görüldü.

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Tüpün içine ses cihazı yerleştirmişler: Kaçak avcıların oyunu bozuldu - Resim: 2

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2’nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü saha denetimleri, kaçak avcıların başvurduğu şaşırtıcı yöntemleri bir kez daha ortaya çıkardı.

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Tüpün içine ses cihazı yerleştirmişler: Kaçak avcıların oyunu bozuldu - Resim: 3

Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, av hayvanlarını aldatmak amacıyla kurulan elektronik ses sistemleri tespit edilerek el konuldu.

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Tüpün içine ses cihazı yerleştirmişler: Kaçak avcıların oyunu bozuldu - Resim: 4

Yenişehir ilçesi Karacaahmet mevkisinde bıldırcınları bölgeye çekmek için büyük bir mutfak tüpünün içerisine gizlenmiş özel bir ses yayma düzeneği bulundu. Kamuflaj amacıyla hazırlanan düzenek, motorlu testereyle kesilerek kullanılamaz hale getirildi.

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Tüpün içine ses cihazı yerleştirmişler: Kaçak avcıların oyunu bozuldu - Resim: 5

Saha taramalarını aralıksız sürdüren ekipler; Yenişehir, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı biçimde kullanılan çok sayıda teyp ve elektronik cihaza da el koydu. Ele geçirilen ekipmanlar mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alınırken, kanuna aykırı hareket eden kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Tüpün içine ses cihazı yerleştirmişler: Kaçak avcıların oyunu bozuldu - Resim: 6
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