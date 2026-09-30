Tüpün içine ses cihazı yerleştirmişler: Kaçak avcıların oyunu bozuldu

Saha taramalarını aralıksız sürdüren ekipler; Yenişehir, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı biçimde kullanılan çok sayıda teyp ve elektronik cihaza da el koydu. Ele geçirilen ekipmanlar mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alınırken, kanuna aykırı hareket eden kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.