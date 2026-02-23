Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Tüpraş Stadyumu’nda Tan Taşçı rüzgârı esecek

Tüpraş Stadyumu’nda Tan Taşçı rüzgârı esecek

Tüpraş Stadyumu, Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Sanatçının merakla beklenen “Sende De Benden Var” albüm turnesi kapsamında düzenlenecek konserler, 12 ve 13 Haziran 2026 tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak.

Hande Karacan Hande Karacan
Tüpraş Stadyumu’nda Tan Taşçı rüzgârı esecek - Resim: 1

Uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahne alacak olan Taşçı, hem hafızalara kazınan hit parçalarını hem de yeni albümünde yer alan şarkıları dev sahne prodüksiyonu eşliğinde seslendirecek.

Tüpraş Stadyumu’nda Tan Taşçı rüzgârı esecek - Resim: 2

Yaz sezonunun en dikkat çekici organizasyonları arasında gösterilen konserler için hazırlıklar sürerken, stadyumun teknik altyapısı ve sahne tasarımının özel olarak planlandığı belirtildi.

Tüpraş Stadyumu’nda Tan Taşçı rüzgârı esecek - Resim: 3

İki gece üst üste gerçekleşecek etkinliklerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Tüpraş Stadyumu’nda Tan Taşçı rüzgârı esecek - Resim: 4

YENİ ALBÜMÜ MART’TA YAYINLANACAK

Öte yandan sanatçının yeni albümü 13 Mart’ta dinleyicilerle buluşacak.

Tüpraş Stadyumu’nda Tan Taşçı rüzgârı esecek - Resim: 5

Albümün yayınlanmasının ardından başlayacak turne kapsamında İstanbul konserleri özel bir önem taşıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda Tan Taşçı rüzgârı esecek - Resim: 6

Konser takviminin, 2026-2027 sezonu öncesinde planlanan çim bakım ve yenileme çalışmaları başlamadan önce gerçekleştirileceği bildirildi.

Tüpraş Stadyumu’nda Tan Taşçı rüzgârı esecek - Resim: 7

Bu iki özel gece, hem sanatçının kariyerinde hem de İstanbul’un konser takviminde önemli bir yer tutacak.

Tüpraş Stadyumu’nda Tan Taşçı rüzgârı esecek - Resim: 8
Tüpraş Stadyumu’nda Tan Taşçı rüzgârı esecek - Resim: 9
