“Paramparça” ile hafızalara kazınan ve yıllar içinde klasikleşen şarkılarını yeni dönem sahne konseptiyle harmanlayan sanatçı, 10 Haziran 2026 Çarşamba akşamı dinleyicileriyle buluşacak.

Spor karşılaşmalarının yanı sıra dev etkinliklere de ev sahipliği yapan stadyum, bu özel konserle bir kez daha müziğin ve sahne sanatlarının güçlü atmosferine kapılarını açacak. Yaz sezonunun en çok konuşulacak organizasyonlarından biri olmaya aday gecenin biletleri Passo ve Biletix üzerinden satışa sunuldu.

Konser, 2026–2027 sezonu öncesinde planlanan çim bakım ve yenileme çalışmaları başlamadan hemen önce gerçekleştirilecek.