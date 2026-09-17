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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş’ın kendi evinde Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tribünlerde skandal bir iddia gündeme oturdu. Siyah-beyazlı ekibin dünyaca ünlü taraftar grubu çArşı'nın simgesi olan "A" harfini taşıyan ürünlerin stadyuma alınmadığı ve bazı taraftarların kıyafetlerine müdahale edildiği öne sürüldü.

"A" SEMBOLÜNÜ KESMEK ZORUNDA KALDILAR

Elde edilen bilgilere ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, maç günü Tüpraş Stadyumu turnikelerinde stat görevlileri tarafından sıkı bir denetim yapıldı. Üzerinde çArşı grubunu simgeleyen anarşizm logosu biçimindeki "A" harfi yer alan tişört, atkı, şapka ve ceket gibi lisanslı ya da özel ürünlere el konuldu. Bazı taraftarların ise karşılaşmayı izleyebilmek adına tişörtlerindeki "A" sembolünün bulunduğu kısmı kesmek zorunda kaldığı ve stada bu şekilde girdiği görüldü. Uygulamanın emniyet güçleri değil, doğrudan stat güvenlik görevlileri tarafından yürütülmesi dikkat çekti.

Gazeteci Rıdvan Akar'dan Sert Tepki: "Tribün Mühendisliği Yapılıyor"

Söz konusu olayı sosyal medya hesabı üzerinden gündeme taşıyan gazeteci Rıdvan Akar, yaşananlara sert tepki gösterdi. Bu durumun bir tribün geleneğine darbe olduğunu belirten Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta Dolmabahçe Stadı’nda bir skandal yaşandı. Taraftarların atkıları ve tişörtleri tek tek kontrol edildi. Çarşı’nın 'A'sından 'uygun bulunmayanlar'a el kondu ya da o bölüm kestirildi. Bu garabeti polis değil, stat görevlileri yaptı. 1982 yılından bu yana bu sembol kullanılıyor. Çarşı geçmişte bu kullanımın anarşist sembol değil, 'Asi Ruh'u simgelediğini açıklamıştı. 44 yıllık bir geleneğe neden tahammül edilmiyor? Zar zor bilet alan taraftarın ürünlerine hangi hakla zarar veriliyor? Her şey yolunda giderken neden tribün mühendisliği yapılıyor?"

çArşı Okmeydanı taraftar grubunun x hesabı üzerinden yaptığı paylaşım.