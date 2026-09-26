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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 6 Şubat 2026 tarihli kararı doğrultusunda, toplam 33 milyar TL tutarındaki kazanç payının iki taksit halinde dağıtılması kararlaştırıldı.

Karar, Sermaye Piyasası mevzuatı, şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası çerçevesinde alınırken; şirketin karlılık, nakit durumu, yatırım ve finansman politikaları ile piyasa beklentileri de dikkate alındı.

TARİH VERİLDİ

TÜPRAŞ’ın ikinci taksit temettü ödemesinde pay başına brüt 6,7469533 TL, net 5,7349103 TL kar payı verecek. Şirketin açıklanan ödeme planına göre ikinci taksit için hak kullanım tarihi 30 Eylül 2026 Çarşamba olarak açıklandı. Temettüden yararlanmak isteyen yatırımcıların 29 Eylül 2026 Salı günü seans kapanışı itibarıyla TUPRS payına sahip olması yeterli olacak.

2 Ekim 2026 Cuma gününe kadar ödemeler tamamen yatacak.

İLK TAKSİT MART AYINDA ÖDENMİŞTİ

TÜPRAŞ, 2026 yılı temettüsünün ilk taksitini 16 Mart 2026 tarihinde yatırımcılarına verilmişti. İlk taksit kapsamında pay başına brüt 10,3799282 TL, net 8,8229389 TL temettü ödemesi yapılmıştı.