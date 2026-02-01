Nüfusumuz alarm veriyor. Doğurganlık oranı düşerken nüfus yaşlanıyor. Bu durum ülkenin geleceği açısından hayati bir sorunun ayak sesleri. Ancak bu yeteri kadar duyuluyor mu? Bilemiyorum… Ama veriler Türkiye’yi gelecekte bekleyen tehlikeyi şimdiden ortaya koyacak kadar net. Rakamlar, Türkiye’de doğurganlık hızının 2014 yılından bu yana sürekli bir düşüşe geçtiğini gösteriyor.

TÜİK'in araştırmalarına göre, "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girdi. 2014'te 2,19 olan sayı, 2015'te 2,16'ya, 2016'da 2,11'e, 2017'de 2,08'e ve 2018'de 2'ye kadar geriledi. 2018'den itibaren ise toplam doğurganlık hızı 2'li rakamların altında kaldı. Doğurganlık hızı, 2019'da 1,89'a, sonra sırasıyla 2020'de 1,77'ye, 2021'de 1,71'e, 2022'de 1,63'e, 2023'te 1,51'e ve son olarak 2024'te 1,48'e düştü. Bu durum, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

1955’de bir Türk kadının ortalama çocuğu sayısı 6.6, şimdi bu rakam 1.4’lere kadar inmiş. 1955 yılı Türkiye'sinin yaş ortalaması 19 iken bugünün yaş ortalaması 35’e ulaşmış. Dolayısıyla hem yaşlanıyoruz, hem nüfusumuzu arttıracak unsurlardaki hızlı düşüş sürüyor. Böylece Atatürk’ün “100 milyonluk Türkiye” hedefi de ulaşılmaz bir hayale dönüşüyor.

Doğurganlık hızı oranının 1,4'e düşmesiyle "yüksek alarm" seviyesine gelindiğine dikkat çeken uzmanlar doğurganlık hızındaki düşüşlerin böyle sürmesi durumunda, geri dönüşü olmayan bir yola girileceği uyarısında bulunuyor. Ülkeyi yönetenlerin bu uyarılara ne kadar kulak astığını zaman gösterecek. Toplumun çocuk sahibi olma arzusunun yeniden canlandırılması için devlet desteği şart görünüyor.

Bu arzu nasıl canlandırılır, devletin ve ülkeyi yönetenlerin bileceği bir iş… Bir de çocuk sahibi olmak isteyip de olamayanlar konusu var. Bu kişilerle ilgili bir kısım devlet desteği bulunsa da ne kadar yeterli olduğu tartışılır. Çocuğu olmayanların tedavisi ve “tüp bebek” konuları epeyi masrafları da beraberinde getiriyor. Geçmişte bu tedavi yöntemleri ve “tüp bebek” teknolojisi olmadığı için çocuk sahibi olmak isteyenler çareyi türbelerde arıyordu. Bugün de yurdumuzun dört bir köşesinde, ziyaret edildiğinde çocuk sahibi olunacağına inanılan yüzlerce türbe mevcuttur. Henüz “tüp bebek”ler yokken, türbe ziyaretleri sonrasında adaklarla dünyaya gelmiş kimbilir kaç bin “türbe bebek” halen aramızda yaşıyor?.. Yakın zamana kadar; çocuk sahibi olabilmek için türbe ziyaret edilip, maddi durumuna göre adaklar adanması toplumumuzda çok yerleşik bir gelenekti. Şimdilerde de o kadar yaygın olmasa da çocuk sahibi olmak için türbeleri ziyaret edenler yok değil… Gazeteci İnal Tengizman’ın 1960 yılında Hayat Mecmuası’nda yayınlanan gözlemleri, “türbe bebek” taleplerinin toplumda ne kadar rağbet gördüğünü göstermeye yetip de artıyor. İşte İnal Tengizman’ın o röportajı:

* * *

Cuma gününün bu erken saatlerinde Eyüp Sultan Camii'nin avlusu neden bu kadar kalabalıktı?

Kalabalığın çoğunluğunu neden kadınlar, bilhassa başlarına beyaz baş örtüleri sarmış genç kadınlar teşkil ediyordu? Namaz vaktine daha saatler varken bu kadınlar neden "Çifte Gelinler" türbesinin önüne birikmiş, avuç avuç toprak alıp mendil gibi bir şeyin içine koyuyorlardı?

Camiin ak sakallı müstahdemlerinden birine yaklaşıp:

- Bu kadınlar ne yapıyorlar? diye sorduk.

İhtiyar:

- Çocuk istiyorlar! dedi.

- Ne çocuğu?

- Allah kendilerine çocuk vermemiş. Çifte Gelinler'den medet umuyorlar. Çocuğu olmayan kadınlar Cuma günleri buraya gelir, pembe bir gaz bezi içine bir avuç toprak koyarak ağzını gelin teliyle bağlarlar. Eve götürüp kocalarından habersiz yastıklarının altına koyarlar. Orada bir sene kalır. Eğer kadın gebe kalırsa getirir, toprağı iade eder. Bir sene netice alınmazsa toprak yine buraya getirilir, değiştirilir. Bunu üç defa tekrar ederler. Ama şimdi pek kalabalık olmuyor. Eskiden siz görmeli idiniz... Burası mahşer gibi olurdu.

- Çifte Gelinler'in başlarına böyle bir şey mi gelmiş ki ondan medet umuyorlar?

- Çifte Gelinler'in hikâyesi pek malûm değildir. Rivayete göre iki kız kardeş imişler; Aynı gecede evleneceklermiş; o gece ölmüşler. Halk zannediyor ki Çifte Gelinler evlenemeden öldükleri ve çocuk sahibi olamadıkları için çocuk isteyenlere yardım ediyorlarmış.

İhtiyar, bunları söyledikten sonra bizim hayretimize pek kulak asmayan bir tavırla:

- Çocuk isteyenler yalnız buraya gelmezler, İstanbul’da başka yerler de vardır. Hepsini dolaşırlar. Allah insana bir kere bu derdi vermesin yoksa!

Merkez Efendi var, Sümbül Efendi var. Baba Cafer var...

Hayretimiz bir kat daha arttı. Etrafımıza toplananlar bizim meraklı tavırlarımızdan cesaret alarak lâfa karışıyor, bilgiçlik taslamak için hepsi bir şeyler anlatmak istiyordu.

Safça bir adam arkadaşımıza:

- Bunları niçin soruyorsunuz? Kadın işi bunlar! dedi. Arkadaşımız da işi artık şakaya döktü:

- Çocuk kadın işi olur mu yahu, dedi, benim de çocuğum olmuyor, çare arıyorum.

Bunu ciddiye alan saf adam:

- Öyle işe gel, ben sana bir şey söyleyeyim, diyerek arkadaşımızı bir kenara çekti:

- İnanma! dedi, sen bunlara. Bu kadınlar cahil, Allah çocuk vermemiş, ne yapsınlar? Her kapıya baş vuruyorlar. Ama bak ben sana bir yol göstereyim. Eve git. İçine bir insan oturacak kadar büyük bir kazan tedarik et. Yarısına kadar su doldur. İçine bir kürek de mangal külü at. Su kaynasın. Ama kaynarken kazanı da boyuna karıştır. Su fokurdamaya başlayınca kazanı ateşten indir, soğumaya ve durulmaya bırak. İçine insan girebilecek kadar soğuyunca annene söyle, karını ayakları dışarıda kalacak şekilde kazanın içine oturtsun. O içinde otururken, kuru sabun alıp suyu durmadan köpürtsün, su soğuyunca karını çıkarsın, tamamdır. Allah nur topu gibi bir evlât verir sana.

Saf adam bunları anlattıktan sonra arkadaşımızın

omuzlarını sıvazladı.

Fakat çocuk istediğimiz duyulmuştu bir kere…

Etrafımızdakilerden biri:

- Sümbül Efendiye gidin, dedi, ama biraz bekleyin, güller tomurcuklansın o zaman. Sabahleyin güneş doğarken bir gonca kopar, karına ver, yapraklarını teker teker yesin ve her yaprağı yerken "Allahım, sen bu güle nasıl bir gonca verdinse bana da bir yavru ver!" diye yalvarsın. Dokuz ay sonra evinde bir ciyaklamadır gider...

Sonra gevrek gevrek güldü:

- Seni velet sabahleyin tatlı uykundan uyandırsın da bak bir daha çocuk ister misin?

Hep beraber güldük. Arabaya binip salık verdikleri diğer çocuk laboratuvarlarını (!) dolaştık. Ayrılırken iyi niyetli bir başka ahbap, arkadaşımıza:

- Sen onların dediklerine bakma, karını hamama gönder, belini çektirt, sonra da kurnaya otursun... diyordu!

- Peki ama ya çocuğum olmasını istemiyorsam?

- Onun da çaresi var. Solucanı kaynatıp suyunu içersin. Yahut karına söyle, haberin olmadan sana içirsin!..

ÇİFTE GELİNLER

Asıl adı Çifte Gelenler iken zamanla Çifte Gelinler olmuş. Eyüp Sultan Camii dış avlusunda, Moğol tarzı altlı, üstlü bir türbe. Türbenin üst kısmında, sembolik mahiyette bir lahit var. Mezarlar altta. Bir rivayete göre de Çifte Gelenler, Kırım Hanı'nın kızları imiş. Verem oldukları için tedavi görsünler diye İstanbul’a gönderilmişler. Burada ölerek bugünkü yere gömülmüşler.

(İnal Tengizman / Hayat Mecmuası / Mayıs - 1960)