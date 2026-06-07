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Artvin'de tünel içerisinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Borçka-Murgul kara yolunda seyreden otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde kara yolundaki tünelde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 08 ABK 961 plakalı otomobil ile Asım Özdemir'in kullandığı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Asım Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.