Kastamonu ve Çankırı'da görev yapan ekiplerin katılımıyla Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde depreme bağlı olarak yaşanan göçük ve çoklu trafik kazası tatbikatı düzenlendi. 163 personelin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı.
Tünelde deprem ve yangın: Ekipler zamanla yarıştı
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde düzenlenen deprem, yangın ve kaza tatbikatı gerçeğini aratmadı. Çok sayıda kurumun katıldığı tatbikatta ekipler enkazdan kurtarma ve ilk müdahalede tam not aldı.Kaynak: İHA
Çankırı Valiliğinin koordinasyonunda, Kastamonu Valiliğinin de destekleriyle Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde tatbikat gerçekleştirildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 23. Bölge Koordinatörlüğünde, 2026 Yılı UMKE Faaliyet Planı çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde, senaryo gereği Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde depreme bağlı olarak göçük meydana geldi ve ardından çok sayıda aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Tatbikatta Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonuİl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki ilin İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Ilgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Çankırı İl Özel İdaresi ekipleri görev aldı.
Senaryo gereği göçükle birlikte trafik kazaları meydana geldi ve bir araçta da yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından tünele ekipler sevk edildi. Jandarma ve emniyet ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından, itfaiye ekipleri kazaya karışan araçtaki araçtaki yangını söndürdü. Daha sonra tatbikatta görev alan ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı. Göçük nedeniyle tünel içerisinde mahsur kalan vatandaşlara da beton duvarlar delinerek çılan tünellerden ulaşıldı. Ekipler senaryo gereği 15 yaralıyı kurtarırken, ölen şahsın cenazesini enkazdan çıkardı.
Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, "Çankırı ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan Ilgaz tünelimizde bir afet tatbikatı gerçekleştirmiş olduk. Malumları olduğunuz üzere hem ülkemiz hem de bölgemiz afetlere maruz bir bölge. Bu anlamda da tünelde hem göçük hem deprem hem yangın hem de kazalarla ilgili bir tatbikatın uygun olduğunu arkadaşlarımız değerlendirdiler. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğümüz, Çankırı İl Sağlık Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz, Kastamonu'daki kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ülkemizde her an her yerde olabilecek kazaların, afetlerin süreçlerinin nasıl yürütüleceğine dair böyle bir tatbikatın gerçekten başarılı bir şekilde yürütülmesinden memnuniyet duyduk. Bu tatbikatlarımız devam edecek. Nihayetinde geçtiğimiz 2023'te yaşadığımız 6 Şubat Depreminde de gördük ki afetlere her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bu anlamda da yetişmiş personeliyle, tecrübeli personeliyle, tatbikatlarda tecrübe kazanmış personeliyle bütün alanlarda her zaman afete ve kazalara hazır olmalıyız. Bu anlamda ben arkadaşlarımızın hazırlık seviyesinin gayet yerinde olduğunu, başarılı bir şekilde bu tatbikatı gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede etmiş olduk" dedi.
Tatbikatta 36 araç ile 90 UMKE personeli başta olmak üzere AFAD, Karayolları, itfaiye ve JAK gibi kurumlardan toplamda 163 personel görev aldı.
Öte yandan, tatbikat nedeniyle Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin Kastamonu-Çankırı istikameti sabah saatlerinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Tünel akşam saatlerinde tekrar ulaşıma açılacak.