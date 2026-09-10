Tünelde deprem ve yangın: Ekipler zamanla yarıştı

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, "Çankırı ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan Ilgaz tünelimizde bir afet tatbikatı gerçekleştirmiş olduk. Malumları olduğunuz üzere hem ülkemiz hem de bölgemiz afetlere maruz bir bölge. Bu anlamda da tünelde hem göçük hem deprem hem yangın hem de kazalarla ilgili bir tatbikatın uygun olduğunu arkadaşlarımız değerlendirdiler. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğümüz, Çankırı İl Sağlık Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz, Kastamonu'daki kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ülkemizde her an her yerde olabilecek kazaların, afetlerin süreçlerinin nasıl yürütüleceğine dair böyle bir tatbikatın gerçekten başarılı bir şekilde yürütülmesinden memnuniyet duyduk. Bu tatbikatlarımız devam edecek. Nihayetinde geçtiğimiz 2023'te yaşadığımız 6 Şubat Depreminde de gördük ki afetlere her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bu anlamda da yetişmiş personeliyle, tecrübeli personeliyle, tatbikatlarda tecrübe kazanmış personeliyle bütün alanlarda her zaman afete ve kazalara hazır olmalıyız. Bu anlamda ben arkadaşlarımızın hazırlık seviyesinin gayet yerinde olduğunu, başarılı bir şekilde bu tatbikatı gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede etmiş olduk" dedi.