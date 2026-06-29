Tunceli’de yer alan Kırk Merdiven Şelaleleri, sahip olduğu büyüleyici atmosferle trekking, doğa sporları ve fotoğrafçılık meraklılarını kendine çekerek her geçen gün daha fazla insana ev sahipliği yapıyor.
Tunceli'nin saklı cenneti ziyaretçi akınına uğruyor: Kırk Merdiven Şelalesi büyülüyor
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, Munzur Dağları’nın eteklerindeki Şelaleler Vadisi’nde yer alan Kırk Merdiven Şelaleleri, büyüleyici atmosferiyle doğa sporları, trekking ve fotoğrafçılık meraklılarının en gözde rotalarından biri haline geldi.Kaynak: ANKA
Tunceli’nin saklı cennetlerinden biri olan Kırk Merdiven Şelaleleri, etkileyici ambiyansı sayesinde fotoğraf tutkunlarının, trekkingcilerin ve doğa sporu meraklılarının popüler duraklarından biri haline geldi; ziyaretçi trafiğini ise her geçen gün artırıyor.
Munzur Dağları’nın eteklerinde, Şelaleler Vadisi’nde konumlanan bu saklı cennet, sunduğu eşsiz manzara ve serin havasıyla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan Kırk Merdiven Şelaleleri, sadece doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan tarihi dokusuyla da dikkat çekiyor.
Şelalenin bulunduğu vadi, eski zamanlarda tuz ticareti yapan kervanların Erzincan Kemah’a ulaşmak için kullandığı kadim bir "Tuz Yolu" güzergâhı üzerinde yer alıyor.
Kırk Merdiven Şelaleleri’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de çevre temizliği. Son yıllarda artan yoğun ziyaretçi akınına rağmen, doğaseverler bölgede neredeyse hiçbir çöpün bulunmamasından büyük memnuniyet duyuyor.
Ziyaretçi Çetin Yanmaz , "Buraya ilk kez geldim. İlk 5-10 dakika yorucuydu ama ondan sonra bayağı açıldık. Gelmek çok zor değildi, çok güzeldi. Eşsiz bir doğası var, çok güzel. Herkese gelmesini tavsiye ederim. Bugüne kadar ziyaret edenlere de teşekkür etmek istiyorum; herhangi bir çer çöp, hiçbir şey bulamadık gerçekten. Takdir ediyorum kendilerini. Tunceli gerçekten bu konuda çok duyarlı. Eşsiz bir doğa, eşsiz bir güzellik, herkese tavsiye ediyorum. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
Şelalenin her geçen gün daha popüler hale gelmesi, bölge sakinleri arasında hem mutluluk hem de bazı endişeleri beraberinde getiriyor. Özellikle yaz aylarındaki yoğun ziyaretin vadinin ekolojik dengesine zarar vermemesi isteniyor. Yöre halkı ve rehberler, Kırk Merdiven’in bakir kalabilmesi için tek şartın "temiz bırakmak" olduğunu söylüyor.