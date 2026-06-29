Tunceli'nin saklı cenneti ziyaretçi akınına uğruyor: Kırk Merdiven Şelalesi büyülüyor

Ziyaretçi Çetin Yanmaz , "Buraya ilk kez geldim. İlk 5-10 dakika yorucuydu ama ondan sonra bayağı açıldık. Gelmek çok zor değildi, çok güzeldi. Eşsiz bir doğası var, çok güzel. Herkese gelmesini tavsiye ederim. Bugüne kadar ziyaret edenlere de teşekkür etmek istiyorum; herhangi bir çer çöp, hiçbir şey bulamadık gerçekten. Takdir ediyorum kendilerini. Tunceli gerçekten bu konuda çok duyarlı. Eşsiz bir doğa, eşsiz bir güzellik, herkese tavsiye ediyorum. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.