19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Tunceli'de de coşkuyla kutlandı.
Tunceli'deki 19 Mayıs coşkusuna inşaat işçilerinden unutulmaz destek
Tunceli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı renkli anlara sahne oldu. Kutlama töreninin yakınında bulunan bir inşaatta işçiler de kutlamaya halay çekerek dahil oldu.
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Protokolü, çok sayıda asker, polis ve vatandaşın katıldığı kutlama programında özellikle çocuklar ve gençler oldukça eğlendi.
Tunceli Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen törende günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından erbane gösterisi, step aerobik dans gösterisi, spor gösterileri, Tunceli yöresine ait halk oyunları gösterisi, Kafkas halk oyunları gösterisi ilgiyle takip edildi.
Programın ardından Tunceli Valisi Şefik Aygöl, İl Protokolü halı sahaya inerek halay çekti. O esnada alana yakın bir inşaatta çalışan işçilerin de kutlamaya inşaattan katıldığı ve halay çektiği anlar kameralara yansıdı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, "Bu anlamlı günün gençliğe armağan edilmesi Atatürk'ün gençliğe duyduğu güvenin en güçlü ifadesidir. Çünkü gençlik, geleceğin umudu, ülkemizin gücü ve yarınlarımızın en büyük teminatıdır. Sevgili gençler, sizlerden beklentimiz milli manevi değerlerine bağlı, kendini her alanda geliştiren, sporla, bilimle sanatla ve kültürle iç içe bireyler olarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımanızdır" dedi.