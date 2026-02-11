Tunceli il geneli ve Hozat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-10 Şubat tarihlerinde il merkezi ve Hozat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
11 KİŞİ SERBEST
Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 96 uyuşturucu hap, 20 gram kullanıma hazır kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 11 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.