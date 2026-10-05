Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Yalmanlar Yaylası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaylada hayvancılıkla uğraşan bir çoban, koyunlarını karların altında otlatmaya devam etti. Kar yağışı sırasında koyunlarını otlatan çobanın görüntüleri, yayladaki zorlu yaşam şartlarını gözler önüne serdi.
Tunceli'de yüksek kesimler beyaza boyandı: Koyunlar karlar altında otladı
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yalmanlar Yaylası'nda bir çoban koyunlarını karlar altında otlattı.
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