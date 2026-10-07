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Kaynak: İHA

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin ekonomik menfaatlerini güvence altına almak için denetimlerini sıklaştırdı. İl genelinde 18 farklı okulda eş zamanlı yürütülen saha çalışmalarında 30 okul servisi ile 15 okul kantininde toplam 490 ürün detaylı incelemeden geçirildi.

KANTİNLERDE FİYAT, SERVİSLERDE TARİFE KONTROLÜ

Gerçekleştirilen denetimlerde kantinlerdeki fiyat etiketleri, ücret tarifeleri, kasa ile etiket arasındaki fiyat uyumu ve ürün fiyatları tek tek incelendi. Okul servislerinde ise belirlenen resmi ücret tarifelerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında daha önce iki kez uyarılmasına rağmen üçüncü kontrolde de mevzuat ihlallerini sürdürdüğü tespit edilen 18 servis ile 3 kantin işletmesine idari para cezası kesildi.

DENETİMLER KESİNTİSİZ SÜRECEK

Öğrencilerin güvenli, hijyenik ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunmasını sağlamayı hedefleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, velilerin de ekonomik açıdan mağdur edilmesinin önüne geçmek amacıyla kent genelindeki denetim faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini bildirdi.