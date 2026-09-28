Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Tunceli’de yağışların ardından Munzur ve Pülümür nehirlerinin buluştuğu bölgede dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Kent merkezinde birleşen iki nehrin sularında yağışın ardından belirgin renk farkı oluştu. Munzur Nehri berraklığını korurken, yağış nedeniyle toprak taşıyan Pülümür Nehri kahverengiye dönerek bulanık bir görünüm kazandı.

İki nehrin suları, birleşme alanında bir süre farklı renklerini koruyarak yan yana aktı. Berrak ve kahverengi suların oluşturduğu görüntü, nehirlerin kesiştiği noktada dikkat çekici bir manzara oluşturdu.

Ortaya çıkan doğal görüntü, bölgeden geçen vatandaşların da ilgisini çekti.