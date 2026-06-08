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Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Gülbahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde evinden ayrılan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Görsen Özcan’dan uzun süre haber alamayan yakınları panik yaşadı. Çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayan aile sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAVADAN DRON İLE TARAMA YAPILDI

İhbarın ardından bölgeye hızla Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın gidebileceği güzergahları ve engebeli arazi yapısını dikkate alan jandarma ekipleri, arama çalışmalarına teknolojik destek sağladı. Bölgeyi havadan dron ile adım adım tarayan ekipler, kısa sürede hedefe ulaştı.

1 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Dron kameralarını inceleyen ekipler, Görsen Özcan'ın köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan sarp bir dere yatağında bitkin halde olduğunu tespit etti. Kamera koordinatları doğrultusunda hızla dere yatağına inen jandarma personeli, yaşlı adamı mahsur kaldığı yerden güvenli bir şekilde çıkardı.

Ekiplerce ilk muayenesi arazide yapılan Görsen Özcan, genel sağlık durumunun detaylı olarak incelenmesi amacıyla ambulansla Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan'ın bulunmasıyla derin bir nefes alan yakınları, jandarma ekiplerine teşekkür etti.