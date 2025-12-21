Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Tunceli’nin Huzuru" uygulamaları kapsamında 20 Aralık 2025 günü saat 21.00 ile 22.30 arasında yapılan denetimlerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol altına alındı.

Alkol satışı yapılan işletmeler, mekânlar, mevzuata aykırı işletme ve işçi çalıştırdığı değerlendirilen iş yerlerinde denetimler yapıldı. 233 vatandaşa Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Yoklama kaçağı (bakaya) olduğu tespit edilen 1 şahıs hakkında tebliğ tutanağı düzenlenirken, işletme ve çalışma ruhsatı olmayan 1 iş yeri hakkında da tutanak tutuldu.