Gebelik sürecinin başlangıcından lohusalık döneminin sonuna kadar anne adaylarına rehberlik etmeyi hedefleyen uygulama kapsamında, bugüne kadar 125 anne adayına ulaşıldı.

Aralık ayında Tunceli’de uygulanmaya başlanan proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hakkı Aktaş, özellikle ilk gebeliğini yaşayan ve hamileliğinin son üç ayında bulunan kadınların yakından takip edildiğini belirtti. Aktaş, koordinatör ebe ve saha ekiplerinin anne adaylarına fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan destek sunduğunu ifade ederek, “Gebelerimizle birebir görüşmeler gerçekleştiriliyor, doğum yapılacak alanlar tanıtılıyor ve ihtiyaç duydukları tüm bilgilendirmeler uzman ekiplerimiz tarafından doğrudan sağlanıyor” dedi.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Çetkin ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlk gebeliğinde de benzer destek aldığını belirten Çetkin, hemşire ve ebelerin düzenli olarak kendisiyle iletişim kurduğunu, merak ettiği konularda kolaylıkla ulaşabildiğini söyledi. Ev ziyaretlerinin kendisini değerli hissettirdiğini ifade eden Çetkin, gebe okulunda verilen bilgilendirmelerin ve doğum yapılacak ortamın önceden tanıtılmasının kaygılarını azalttığını vurguladı.

Üç aylık bir bebeğin annesi olan Esra Orhan da ilk gebelik deneyiminde aldığı desteğin önemine dikkat çekti. Süreç boyunca doktorlar ve ebeler tarafından bilgilendirildiğini belirten Orhan, “İlk kez anne olacağım için birçok konuda endişelerim vardı. Ancak sağlık çalışanlarımız her aşamada yanımda oldu. Doğum öncesinde servisi gezme fırsatı bulduk. Doğum sırasında yaşadığım korkuların üstesinden de doktor ve ebelerimizin desteğiyle geldim” ifadelerini kullandı.

İkinci doğumunu gerçekleştiren Esra Balı ise ilk doğum deneyiminin kendisinde olumsuz izler bıraktığını anlattı. Bu süreçte ebelerin kendisine büyük destek verdiğini belirten Balı, “Daha önce yaşadığım korkuları paylaştığımda bana moral verdiler. Doğum sürecinde nasıl hareket etmem gerektiği konusunda rehberlik ettiler. Kendimi bir sağlık kurumundan çok aile ortamında gibi hissettim. Hastanenin düzeni, personelin ilgisi ve doktorumun yaklaşımı sayesinde süreci çok daha rahat geçirdim” diye konuştu.