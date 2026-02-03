Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinden olan Ovacık ilçesinde, hava sıcaklıklarının artması ve etkili olan sağanakla birlikte çatılarda biriken kar kütleleri düşmeye ve tehlike oluşturmaya başladı.

İlçe genelinde bazı binaların önüne güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İlçe merkezinde jandarmaya ait bir aracın üzerine park halindeyken hareket ettiği sırada, çatıda biriken büyük bir kar kütlesi düştü.

Olayda araç içerisinde bulunan 2 jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı jandarma personelleri, ilk müdahalelerinin ardından Ovacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda aracın tavanının çöktüğü, kar kütlesinin ön cama da isabet ettiği görüldü.