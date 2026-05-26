Tunceli Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı daha rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak adına anlamlı bir karara imza attı. Belediye tarafından yapılan resmi açıklamada, bayram süresince gerçekleştirilecek akraba, dost ve mezarlık ziyaretlerinde vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla toplu taşıma hizmetlerinden ücret alınmayacağı belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda, belediyeye ait toplu taşıma otobüslerinin ücretsiz ulaşım uygulaması, Kurban Bayramı'na denk gelen 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak. Vatandaşlar 4 gün boyunca hatlardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Belediye yönetimi yayımladığı mesajda ayrıca tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek; toplumsal birlik, beraberlik ve huzur bağlarının güçlendiği bir bayram dönemi geçirilmesi temennisinde bulundu.