Merkeze bağlı Yolkonak köyü ile Pertek ilçesi Beydamı köyü arasındaki otluk alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tunceli'de alevler ormana dayandı: Ekipler seferber oldu - Resim : 1

Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Tunceli'de alevler ormana dayandı: Ekipler seferber oldu - Resim : 2

Otluk alanın hemen yanında ormanın bulunması nedeniyle, yangının büyümesini önlemek amacıyla AFAD ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Otluk alanda çıkan yangın korkuttuOtluk alanda çıkan yangın korkuttuYaşam

Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.