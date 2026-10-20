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Kaynak: İHA

Olay, Atatürk Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki arkadaş arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.Y. isimli şahıs, yanındaki silahla ateş ederek arkadaşı O.A.'yı bacağından yaraladı. Şüpheli Ö.Y. olayın ardından hızla bölgeden kaçarak uzaklaştı.

KAÇAN ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı O.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.