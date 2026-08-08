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Kaynak: İHA

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ağustos 2026 tarihinde kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında Yeni Mahalle’deki bir ev ile Moğultay Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı.

Adreslerde gerçekleştirilen kontroller sırasında 982 adet sentetik ecza ve çeşitli miktarlarda esrar ele geçirildi. Operasyonun ardından 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adli süreç başlatıldı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan ise 5 şüpheli hakkında işlem uygulandı.

Operasyonda ele geçirilen 982 sentetik ecza, Tunceli’de bugüne kadar tek operasyonda yakalanan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.