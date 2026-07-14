Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Nazımiye ilçe merkezinde, bir kıraathanenin önünde oturan Z.A., kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda ağır yaralanan Z.A., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle jandarma helikopteriyle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

ŞÜPHELİLER KIL KÖYÜ YAKINLARINDA YAKALANDI

Saldırının hemen ardından ticari bir taksiyle olay yerinden kaçtığı belirlenen U.Z.D. ve yaşı küçük olan G.E., güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sonucu Kıl köyü mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay mahallinin çevresinde yapılan aramalarda suç aleti silah ve şüphelilerin kaçarken değiştirdikleri değerlendirilen kıyafetler ele geçirildi.

SALDIRININ PERDE ARKASI: 5 YILLIK HUSUMET

Edinilen bilgilere göre, olayın kökeni Düzgün Baba Cemevi yönetimi ile Çevreci köyü muhtarı ve yakınları arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığa dayanıyor. Cemevine yapılan bağışların yönetimi konusunda yaşanan ve yaklaşık 5 yıldır hukuki boyutta süren çekişmenin, silahlı saldırıya dönüştüğü üzerinde duruluyor.

Z.A.'nın ismi, daha önce Düzgün Baba Ziyareti'ne zarar verdiği iddialarıyla da kamuoyunda gündeme gelmişti. Gözaltına alınan iki şüphelinin adli işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.