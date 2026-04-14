Tunceli Baro Başkanı Doğukan Kudat, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler için avukat görevlendirmesi yapmayacaklarını bildirdi.

Kudat, Tunceli Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülistan Doku'nun bir hiçliğe, ailesinin de bir karanlığa mahkum edildiğini söyledi.

Gülistan Doku cinayetinde yeni gelişme: Cesedi birden fazla yer değiştirildiGülistan Doku cinayetinde yeni gelişme: Cesedi birden fazla yer değiştirildiGündem

Doku'ya dair delillerin yok edildiğini ileri süren Kudat, "Delilleri karartma, yok etme şüphesi ortadayken 6 yıldır Gülistan Doku'nun nerede olduğunu biz soruyoruz. Dönemin valisinin yakınının bu şekilde hunharca bir kumpas, örtbas iddiaları soruşturmayı bu aşamaya getirdi." dedi.

Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: ABD’deki şüpheliye yakalama kararıGülistan Doku dosyasında yeni gelişme: ABD’deki şüpheliye yakalama kararıGündem

Kudat, "Bizler bu aileyi karanlığa mahkum eden insanların şu an bu adliyede yargılanmasını istiyoruz. Tunceli Barosu olarak kesinlikle şüphelilere avukat görevlendirmeleri yapmayacağız." ifadesini kullandı.