CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Dijital Mecralar Komisyonu’na ilişkin tepkilerde bulundu. TBMM’de kürsüde tepkilerini dile getiren Özkan, komisyonda üç temel konuda uzlaşı sağlandığını belirtirken, dördüncü maddenin geri çekilmesini “lobilere boyun eğilmesi” olarak değerlendirdi.

DÖRDÜNCÜ MADDE

Komisyonda; Türk hukukunun geçerliliği, ekonomik mevzuatın uygulanması ve vatandaşların korunması konularında fikir birliği sağlandı. Ancak çocukları dijital tehlikelere karşı koruyacak ek düzenlemenin metinden çıkarılmasını Özkan, “oyun lobilerinin etkisiyle” atıldığını savundu.

'ÇOCUKLARIN FERYADI DUYULMADI'

Konuşmasında, çocukların korunmasına yönelik eksiklikler olduğunu söyleyen Özkan, sanal kumar, uyuşturucu bağımlılığı ve diğer dijital bağımlılık türlerine karşı somut önlemler içeren maddelerin yasada yer almamasını sert sözlerle eleştirdi. Çocukların bu risklerle baş başa bırakıldığını ifade eden Özkan, “Çocukların feryadını duymadınız” diyerek komisyona tepki gösterdi.

DİJİTAL TEHLİKELERE KARŞI YETERSİZ ÖNLEM

Özkan, dijital mecralarda artan bağımlılık ve istismar risklerine karşı güçlü yasal düzenlemelerin şart olduğunu vurguladı. Mevcut yasa teklifinin bu açıdan yetersiz kaldığını belirten Özkan, özellikle gençlerin ve çocukların korunması için daha kapsamlı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

'BİR ÇOCUĞU KURTARMAK İNSANLIĞI KURTARMAKTIR'

Konuşmasının en çarpıcı bölümünde Özkan, çocukların korunmasını insanlık görevi olarak tanımladı. Bir çocuğun geleceğini kurtarmanın, tüm insanlığı kurtarmakla eş değer olduğunu ifade ederek, yasadaki eksikliklerin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.