Özellikle kış aylarında ve yağışların arttığı dönemlerde bu sistemlerin sürekli kontrol edilmesi, bakımının yapılması ve çalışır halde tutulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yağış miktarının metrekarede 100 kilogramın üzerine çıkması halinde Edirne'nin alçak kesimlerinde ciddi su birikintilerinin kaçınılmaz olacağına dikkat çekildi.

"MENFEZ KAPAKLARI AÇIK OLMALI, POMPALAR ÇALIŞIR HALDE TUTULMALI"

Eski Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin, yaptığı değerlendirmede menfez kapakları ve pompa istasyonlarının işlevine dikkat çekerek, "Şimdi bu arkamızdaki menfez kapağı gibi Tunca Nehri'nin iki yakasında da seddeler üzerinde bu kapaklardan var. Ayrıca pompa istasyonları da mevcut. Bu menfez kapakları, sedde tarafında aşırı yağışlarla biriken suları nehir tarafına boşaltmaya yarıyor. Şu anda bu kapakların kapalı olduğunu görüyoruz, oysa açık olması gerekiyor. Durum pek iç açıcı değil" dedi.

"FONKSİYONEL HALDE ÇALIŞMADIKLARINI GÖRÜYORUZ"

Erkin, "Pompa istasyonları ise cazibe ile gelen su yetmediğinde ya da nehir seviyesi yükseldiğinde, arkada biriken suyu Tunca Nehri'ne pompalamakla görevli. Saraçhane, Mezbaha yanı ve Kazanova'da olmak üzere dört pompa istasyonu var. Bunlar DSİ tarafından 40-50 yıl önce yapılmış. Şu anda tam olarak fonksiyonel halde çalışmadıklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"POMPALARIN AKTİF OLMASI GEREKİYOR"

Erkin, "Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştü, bu miktar artarsa ve 100 kilogramın üzerine çıkarsa, şehrin alçak noktalarında çok ciddi su birikintileri oluşur. Bu nedenle yağış arttığında, nehir seviyesi düşükken menfez kapaklarının kontrollü şekilde açık tutulması ve pompaların aktif olması gerekiyor. İlgililerin bu konuyu yakından takip etmesi şart" dedi.