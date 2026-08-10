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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu yargılandığı kooperatif soruşturması ile ilgili iddianamenin 13 aydır yazılmadığını söyleyerek isyan etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in son dönemde başta faili meçhul cinayetler ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili ivedi bir süreç işlettiğini hatırlatan Soyer açıklamasında şunları söyledi:

'13 AYDIR İDDİANAME YAZILMIYOR'

"Yaman Bir Çelişki

Değerli Dostlar,

Adalet Bakanlığı, toplumda hukuka duyulan güveni arttırmak için büyük bir gayret içinde. Faili meçhulleri aydınlatmak için 33 sene öncesine kadar geri gidilebiliyor. Bahis, uyuşturucu, cinayet şebekelerini dağıtmak için büyük mücadele veriliyor. Uzayan yargılama sürelerini makul sınırlara çekmek için, yeni yasal düzenlemeler getiriliyor.

Öte yandan bir savcılık makamı, sanki bunların hiç kıymeti yokmuş gibi, tamamen keyfi olarak, iddianame yazmadan insanları hapis tutabiliyor. Dosyanın tüm belgeleri, ifadeleri, fezlekeleri, raporları tamamlanmış olmasına rağmen iddianame yazmayarak insanları gerekçesiz cezalandırabiliyor.

Gelelim sorulara;

· Hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın, beklenen hiçbir evrak kalmamışken, 13 ay iddianame yazmadan insanları tutuklu tutmak nedir? Nedendir?

· Bu keyfiyet Bakanlığın gayretleri ile taban tabana zıt değil midir?

· Toplumda hukuka, adalete güven böyle sağlanır mı?

· Bir tarafta canhıraş bir mücadele varken neden öte tarafta bu kadar keyfi bir duyarsızlık vardır?

· Bu yaman çelişki, bu memleketin hakkettiği bir tablo mudur?

Sizlerin cevaplarını duyar gibiyim ama özellikle Savcılığınkini merak ediyorum.

Sağlıcakla kalın.

10 Ağustos 2026 İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu, Koğuş B/63, Buca – Kırklar."