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Kaynak: Haber Merkezi

Tunç Soyer, tutuklu bulunduğu dosyalara ilişkin açıklamasında, somut eylemlerinin ortaya konulmadığını ve kişisel menfaat elde etmediğinin MASAK raporuyla da kanıtlandığını belirtti. Soyer, iki dosyanın ilk duruşma tarihlerini de duyurdu.

Soyer, tutuklu bulunduğu iki dosyada da kuruluş aşamasında üyelerini ve yönetimlerini tanımadığı kooperatiflerdeki zimmet iddialarına yardım etmekle suçlandığını belirtti.

Savcılık ve mahkemenin, söz konusu zimmetin miktarını ve kendisinin bu suça nasıl yardım ettiğini ortaya koyamadığını savundu.

“MAHKEMENİN BELİRTTİĞİ ÜZERE HİÇBİR SOMUT EYLEMİM YOK”

Dosyalardaki suçlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soyer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tutuklu bulunduğum iki dosyada da kuruluşunda üyelerini, yönetimlerini tanımadığım kooperatiflerde iddia edilen zimmete, yardım ettiğim iddia ediliyor. Savcı da Mahkeme de ne kadar zimmet olduğunu, benim bu zimmete nasıl yardım ettiğimi ortaya koymuyor. Mahkemenin belirttiği üzere hiçbir somut eylemim yok.”

Son dosyada evrakta sahtecilik suçlamasının da bulunduğunu belirten Soyer, hangi evrakın sahte olduğunun hâlâ açıklığa kavuşturulmadığını ileri sürdü. Mahkemenin bu konuda soru yönelttiğini ancak savcılığın yanıt veremediğini ifade etti.

“HUKUKEN SÖYLENECEK SÖZ KALMADI, YA SABIR…”

Soyer, açıklamasında kişisel menfaat elde etmediğine de dikkat çekti. İddianamede yer alan bilgilere ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeye atıfta bulunan Soyer, kendisinin kişisel menfaat sağlamadığının ortaya konulduğunu belirtti.

Hukuki süreçte söylenecek söz kalmadığını ifade eden Soyer, açıklamasını “Hukuken söylenecek söz kalmadı, ya sabır…” sözleriyle tamamladı.

DURUŞMA TARİHLERİNİ AÇIKLADI

Tutukluluk sürecine ilişkin dosyaların durumunu da paylaşan Soyer, birinci dosyadan tahliye olduğunu belirterek diğer iki dosyanın ilk duruşma tarihlerini duyurdu.

Soyer duruşma tarihlerini şu sözlerle açıkladı:

1.Dosyadan tahliye oldum

2.Dosya (yedek tutukluluk) ilk duruşması : 18 Kasım

3.Dosya (yedeğin yedeği tutukluluk) ilk duruşması : 4 Aralık