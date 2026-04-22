İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, kooperatif soruşturması kapsamında 9,5 ayda üçüncü kez tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dosyaya giren MASAK raporunun kendisini tamamen temiz çıkardığını belirtti.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

“Parayla pulla işim olmaz” lafımın artık bir dayanağı var. Kolayca elde edilemeyecek ve herkese nasip olmayacak bir “Temiz Raporu”na kavuştum.

Masak Raporu 48 yıl öncesinden başlayarak tüm şeceremi çıkartmış ve tek satırlık bir şaibe, tek bir karanlık nokta bulmamış.

Çok şükür hem suçsuzluğumu, hem de bugüne kadar nasıl bir hayat yaşadığımı ispatlayacak başka bir kanıta ihtiyacım kalmadı.

Masak Raporu da ortadayken, Sayın Başsavcı bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe artık bir son vermeli."