İZBETON’a yönelik “yolsuzluk” davasında tutuklu yargılanan İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifinde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada da hakkına tutuklu yargılama kararının verilmesinin ardından açık mektup paylaştı.

'İSYANIM ONDAN DEĞİL'

Soyer, sosyal medya hesabında paylaştığı ve “adalet” vurgusu yaptığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Dostlar,

“İzmir’in havası, suyu farklıdır” diyenler yanılmışız..! Yeni bir yıla girerken bu yazıyı yazmak istemezdim. Kusuru bakmayın mecbur kaldım. Çünkü; İzmir’de Adalet yere düştü. Ayağı kaymadı “kasten ve örgütlü olarak” düşürüldü.

Benim de canım yandı ama isyanım sadece ondan değil. Adaletin oksijen gibi şart olduğunu bir gün herkes anlayacak. O yaralanırsa, yarası beresi sarılıp yerden kaldırılmazsa, daha çok insanın canı yanacak. 1 temmuz 2025 günü şafak operasyonuyla 157 kişi gözaltına alınmıştık. 6 aydır elene elene 2 kişi tutuklu kaldık. Dosyanın bomboş, iddiaların dayanaksız olduğu -mahkeme heyeti dahil herkes tarafından anlaşıldığından, 5 gün sonra, 5 Ocak 2026 tarihinde yapılacak duruşmada tahliye olma umudumuz büyüktü. Bu dosyadan ayrılan (tefrik edilen) kooperatiflerin iç işleyişiyle ilgili dosyaya, 3 gün önce 26 Aralık’ta bir denetim raporu gelmiş. Raporda adım hiç geçmiyor ama son cümlede kooperatif modelini ortaya koyduğumuz için sorumlu olabileceğim yazıyor.

Rapor geldiğinde bu soruşturmaya dahil edileceğim ihtimalini ben dahil hiçbir hukukçu öngörmemişti. Fakat öyle olmadı. Milyonda bir dahi ihtimal vermediğimiz şey gerçek oldu! Dün gece sabaha karşı aynı iki kişi ikinci kez tutuklandık. Hem de bir kooperatifin, - bizim bilmemize imkan olmayan - iç işleri nedeniyle. Böylece şunu anladık; 5 Ocaktaki duruşmada, Mahkeme heyeti tahliye kararı verse bile bizi dışarı çıkartmamaya çalışıyorlar.

Bu yeni tutuklama kararıyla, maceramız tam anlamıyla Aziz Nesin’lik bir hikayeye dönüştü.

Ve neden bu öfke, bu nefret, bu telaş? Acaba kimler yaptığımız sosyal belediyecilikten bu kadar rahatsız oldular. Ya da Orta Çağ’daki gibi nesillerden intikam alma hırsı mıdır bu akıl almaz süreç? Bilmiyorum...

Tek bir delili olmayan “zimmete yardım” suçu için tek bir fiil, bir tek eylem yok dosyada. Hukuk kurallarını birilerinin canını yakmak için bu kadar eğip, bükerek kitabına uydurma keyfiyeti, ne hukuka, ne hukukçulara, ne de adalete güven bırakır.



Bugün geldiğimiz nokta; tek kelimeyle, Hüsran. Yarın yeni bir gün, yeni bir yıl, Yarın inadına umut, inadına mücadele! Yeni yılda adalet sizinle olsun.

Sağlıcakla kalın sevgili dostlar..!"