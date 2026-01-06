Kamuoyunda "Kooperatif Davası" olarak da adlandırılan, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin görülen davanın 4. duruşmasında ara karar açıklandı.

TUNÇ SOYER TAHLİYE EDİLDİ AMA...

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla tutuklu sanıklar İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer ile İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın tahliyesine karar verdi. Soyer ve Kaya, kooperatiflere yönelik yürütülen ‘zimmet’ soruşturması kapsamında tutuklu yargılandıkları için cezaevinde kalmaya devam edecekler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu 2’si tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması sona erdi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Aliağa Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen duruşmada sanıklar, mağdurlar ve avukatların yeni bilirkişi raporuna ilişkin savunmalar ile tanık ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

Mütalaaya ilişkin tutuklu sanıkların ve müdafilerinin savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara karar verdi.

Heyet, tutuklu sanıklar Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine, yeni bilirkişi heyetinin oluşturularak dosyaya teminine ve İZBETON A.Ş.’ye kooperatiflerden aldığı teminatlarla işlem yapılıp yapılmadığının sorulmasına hükmederken dosyadan tefrik taleplerinin reddine, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın davaya katılım talebinin kabul edilmesine karar verdi.

Duruşma, 26 Mart 2026 tarihine ertelendi.