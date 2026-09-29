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Kaynak: ANKA

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında “resmî belgede sahtecilik” suçlamasıyla yeni bir iddianame düzenlendi. Soyer’in avukatları, söz konusu dosyayı “yedeğin yedeği” olarak nitelendirerek tutukluluğa tepki gösterdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Soyer’in de aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında iddianame hazırlandı.

AVUKATLARDAN YENİ İDDİANAMEYE TEPKİ

Tutuklu bulunan Soyer’in avukatları Murat Aydın, İsmet Köymen ve Defne Soyer, iddianamenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Avukatlar, Soyer hakkında tutuklama yapılan üçüncü dosyayı “yedeğin yedeği” olarak tanımladı. Açıklamada, dosyaların ve soruşturma numaralarının değiştiği, ancak Soyer’e yöneltilen olaylar bütününün değişmediği ifade etti.

Avukatlar ayrıca, Soyer’e yöneltilen “resmî belgede sahtecilik” suçlamasına ilişkin dikkat çeken bir soru yöneltti.

“HANGİ BELGE SAHTEDİR?”

Soyer’in avukatları, “On beş aydır süren tutukluluğun ve nihayet düzenlenen iddianamenin ardından hâlâ hangi belgenin sahte olduğu ve bunun Tunç Soyer ile ilişkisi söylenemiyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kişinin kendisine yöneltilen suçlamanın ne olduğunu ve hangi somut fiile dayandığını bilmesinin en temel hak olduğu belirtildi.

Avukatlar, “Hangi belge sahtedir, Tunç Soyer ile ilişkisi nedir?” sorusunu gündeme getirdi.

“TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILIYOR” İDDİASI

Soyer’in avukatları, daha önceki dosyalarda suçlamaların değiştirildiğini ve bu şekilde tutukluluk süresinin uzatıldığını söyledi.

Açıklamada, ilk iddianamede Soyer’in kişisel menfaat elde etmediğinin savcılık tarafından açıkça yazıldığı ve MASAK raporuyla bunun tekrar kanıtlandığı öne sürüldü. Avukatlar, yeni dosyada da Soyer’e “resmî belgede sahtecilik” suçlamasının yöneltildiğini belirtti.

“HAKSIZ TUTUKLULUĞA SON VERİLSİN”

Soyer’in avukatları açıklamalarının sonunda, “Yedeğin yedeği” olarak nitelendirdikleri üçüncü dosyada da iddianame düzenlendiğini belirterek Soyer’in tutukluluğuna son verilmesini istedi. Avukatlar, 456 gündür süren tutukluluğun haksız olduğunu ifade ederek tahliye talebinde bulundu.