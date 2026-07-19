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Kaynak: AA

Kıtada etkili olan şiddetli kuraklık, Avrupa'nın en önemli su yollarından biri olan Tuna Nehri'ni doğrudan etkiliyor. Toplamda 10 ülkenin topraklarından geçiş yapan ve Karadeniz'e ulaşan nehirdeki su kaybı, nehir kıyısındaki ülkelerde ciddi krizlere yol açıyor.

Tuna Nehri'nin güzergahında yer alan Romanya'da Ulusal Su İdaresi tarafından kritik bir veri paylaşıldı. Yapılan resmi açıklamada, nehrin su akış hızının son 30 yılın en dip noktasına ulaştığı duyuruldu. Su miktarındaki azalmanın önümüzdeki günlerde de sürebileceği yönünde uyarılar yapılırken, bölgedeki tarımsal sulama faaliyetlerine yönelik resmi kısıtlamaların devreye alındığı belirtildi.

Nehrin başkent Budapeşte'den geçtiği Macaristan'da da durum benzer şekilde ilerliyor. Macaristan Ulusal Su İdaresi, nehir yatağındaki su oranının 2018 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi. Yaşanan bu düşüşün, nehir üzerindeki gemi ulaşımında ciddi aksamaları beraberinde getirdiği aktarıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan geçen bölümlerde de su çekilmesi nedeniyle yük taşımacılığı yapan ticari gemilerin faaliyetleri olumsuz etkilendi. Ülke basınında yer alan haberlerde, Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının hem lojistik sektörünü hem de nehir turizmini sekteye uğrattığı vurgulandı.

Öte yandan, sosyal medya platformlarında paylaşılan güncel görüntülerde de Tuna Nehri'ndeki suyun çok geniş bir alanda geriye çekildiği net bir şekilde gözler önüne serildi.