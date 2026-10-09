Ekonomik kriz ve Orta Doğu’da meydana gelen jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarında inişli çıkışlı bir seyir meydana getirmesine neden oluyor.
Tuna Kaya altında rakam verdi: Yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı
Ekonomist Tuna Kaya, altının mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaya, altının yıl sonu gelebileceği seviyeyi de açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında 4.100 dolar desteğinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Ekonomist Tuna Kaya, bu seviyenin altında 4.000 doların kritik bir destek bölgesi olarak öne çıktığını söyledi. Altın fiyatlarında 4.100 doların, hatta 4.000 doların altına kısa süreli geri çekilmeler yaşanabileceğini ifade eden Kaya, yatırımcıların bu süreçte panik satışlarından kaçınması gerektiğini dile getirdi.
Altında uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, önümüzdeki dönemde fiyatların yeniden yükselişe geçmesini beklediğini belirtti. Ons altında 4.300 dolar seviyesinin ise önemli bir direnç konumunda olduğunu kaydetti.
'ALTININIZI SATMAYIN'
Küresel ölçekte egemen borç krizine dikkat çeken Tuna Kaya, merkez bankalarının altın alımlarının önemine işaret etti. Çin'in son 24 aydır düzenli olarak altın aldığını ve fiyatların gerilediği dönemlerde alımlarını artırdığını belirten Kaya, Rusya'nın da altın alımlarında beş kat artış açıkladığını ifade etti.
‘ALTININIZI SATMAYIN’ MESAJI
Altının küresel ölçekte güvenli bir varlık olarak öne çıktığını savunan Kaya, mevcut satış baskısına rağmen uzun vadeli beklentisinin olumlu olduğunu dile getirerek yatırımcılara “Altınınızı satmayın” mesajı verdi.
GRAM ALTINDA 6.300 TL SEVİYESİNE DİKKAT
Gram altının 6.500 TL destek seviyesine kadar gerilediğini belirten Kaya, 6.300 TL seviyesinin kritik önem taşıdığını söyledi. Kaya, söz konusu seviyeyi gram altın açısından önemli bir destek ve kendi değerlendirmesine göre son dip bölgesi olarak gördüğünü ifade etti.
Tuna Kaya, yıl sonu senaryosunda ons altının 4.000 doları aşmasıyla beraber sene sonunda gram altının 6.800 - 7.200 TL bandında olabileceğini öngörüyor.
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