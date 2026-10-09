Tuna Kaya altında rakam verdi: Yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı

Altın fiyatlarında 4.100 dolar desteğinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Ekonomist Tuna Kaya, bu seviyenin altında 4.000 doların kritik bir destek bölgesi olarak öne çıktığını söyledi. Altın fiyatlarında 4.100 doların, hatta 4.000 doların altına kısa süreli geri çekilmeler yaşanabileceğini ifade eden Kaya, yatırımcıların bu süreçte panik satışlarından kaçınması gerektiğini dile getirdi.