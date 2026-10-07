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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta-Melike Çiçek / Yeniçağ



Kocaeli ve İstanbul’da yaşayan Artvinli hemşehriler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşliğe dikkat çeken anlamlı bir ziyarete imza attı.

Azerbaycan Başkonsolosu olarak görevine başlayan Zamin Aliyev, ARTKAFKON Genel Başkanı Av. Gökhan Atılgan, TÜMKON Genel Başkanı Dr. Sami Atıcı ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi, hayırsever iş insanı Abdullah Gündüz tarafından İstanbul’daki Başkonsolosluk makamında ziyaret edildi.

Gerçekleşen ziyarette Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, iki ülke halkının yüzyıllardır süregelen gönül bağı ve özellikle Karabağ Zaferi sonrasında daha da güçlenen kardeşlik bağları üzerine sohbet edildi.

“BİZİM İÇİN AZERBAYCAN SINIRIN ÖTESİNDE BİR ÜLKE DEĞİL”

Ziyarette konuşan ARTKAFKON Genel Başkanı Av. Gökhan Atılgan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin diplomatik ilişkilerin çok ötesinde olduğunu belirterek,

“Biz Azerbaycan’a yalnızca kardeş ülke demiyoruz. Azerbaycan bizim gönül coğrafyamızın en kıymetli parçalarından biridir. Artvin’den İstanbul’a, Kocaeli’den Bakü’ye uzanan bu gönül köprüsünün daha da güçlenmesi için üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız. Sayın Başkonsolosumuz Zamin Aliyev’e yeni görevinde başarılar diliyor, kendisini Artvinli hemşehrilerimiz adına sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. dedi.

“İKİ BAYRAK, TEK YÜREK”

TÜMKON Genel Başkanı Dr. Sami Atıcı ise Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade ederek,

“Bizim kardeşliğimiz sadece bugün kurulmuş bir ilişki değildir. Aynı acıda üzülen, aynı sevinçte birbirine sarılan iki milletin hikâyesidir. Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, Azerbaycan’ın acısı bizim acımızdır. ‘İki devlet, bir millet’ sözünü yalnızca söylemek değil, hayatın her alanında yaşatmak zorundayız. Bu nedenle Sayın Zamin Aliyev’in görevini çok önemsiyoruz. Kendisine gönülden başarılar diliyoruz.”

ifadelerini kullandı.

“GÖNÜLLERİMİZİN SINIRI YOK”

Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve hayırsever iş insanı Abdullah Gündüz de ziyarette yaptığı konuşmada, iki ülke insanları arasındaki gönül bağının hiçbir sınır tanımadığını belirterek,

“Bizler iş insanı olabiliriz, sivil toplum temsilcisi olabiliriz ama her şeyden önce bu büyük kardeşliğin birer gönüllüsüyüz. Azerbaycan bizim için uzak bir ülke değil; gönlümüzde, tarihimizde ve geleceğimizde yeri olan bir kardeş ülkedir. Bugün burada bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Sayın Başkonsolosumuzun görev süresi boyunca iki ülke arasındaki dostluğa önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

ZAMİN ALİYEV: “BU GÖNÜL KÖPRÜSÜNÜ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Azerbaycan Başkonsolosu Zamin Aliyev ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin kendileri için büyük bir değer taşıdığını söyledi.

Aliyev,

“Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliği sadece devletler arasındaki ilişkilerden ibaret değildir. Bu kardeşlik halklarımızın kalbinde yaşamaktadır. Bugün burada Artvinli hemşehrilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu samimi ziyaretinden büyük mutluluk duydum. Türkiye’de yaşayan Azerbaycan dostlarının varlığı bizlere güç veriyor. Önümüzdeki dönemde bu güzel gönül köprüsünü hep birlikte daha da güçlendireceğiz.”

ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Ziyaretin sonunda günün anısına karşılıklı plaketler takdim edildi. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyarette Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde hatıra fotoğrafları çekildi.

Ziyaret, iki ülke arasındaki “Tek millet, iki devlet” anlayışının ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi temennileriyle sona erdi.