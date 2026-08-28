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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Tekirdağ İl Başkanlığı, iş dünyasında güçlü iş birlikleri oluşturma hedefi doğrultusunda yönetim kadrosunu tazelemeye devam ediyor. Tekirdağ’ın tanınan iş insanlarından Alper Eşkin, düzenlenen resmi törenle TÜMKİAD Tekirdağ İl Yönetim Kurulu Üyeliği mazbatasını teslim aldı.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE KARARLI ADIMLAR"

TÜMKİAD Tekirdağ İl Binası’nda gerçekleştirilen takdim törenine TÜMKİAD Tekirdağ İl Başkanı Hakan Başalan, İl Başkan Yardımcısı Av. Anıl Acar ve Yönetim Kurulu Üyesi Tolunay Dündar katıldı. Mazbatasını İl Başkanı Başalan’ın elinden alan Alper Eşkin, tören sonrası yaptığı açıklamada Tekirdağ ekonomisi ve istihdamı için üretilecek projelere tam destek vereceğini vurguladı.

Eşkin, "TÜMKİAD çatısı altında, Tekirdağ’ımıza ve ülkemize değer katmak üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Birlik, beraberlik ve güçlü iş birliği anlayışıyla Tekirdağ için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizlere bu güveni layık gören başta İl Başkanımız Sayın Hakan Başalan olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

Tekirdağ İçin Güç BirliğiTörende konuşan TÜMKİAD Tekirdağ İl Başkanı Hakan Başalan ise Alper Eşkin’in yönetime katılmasıyla derneğin gücünün daha da arttığını belirtti. Başalan, "Üreten, istihdam sağlayan ve şehrine değer katmak isteyen vizyoner iş insanlarımızla Tekirdağ’ın kalkınma hamlesine liderlik etmeye devam edeceğiz. Sayın Alper Eşkin’e yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

TÜMKİAD Tekirdağ yönetiminin önümüzdeki günlerde kentin ticari dinamiklerini artıracak yeni projeleri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.