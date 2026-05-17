Tümer Metin, Fenerbahçe’nin teknik direktör gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertli ekipte adı çok sayıda yerli ve yabancı çalıştırıcıyla anılırken, Metin tercihini Türk bir teknik adamdan yana kullandı.

NOW ekranlarında konuşan Tümer Metin, Fenerbahçe’nin uzun vadeli planlaması için önerdiği ismin Abdullah Avcı olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı hakkında konuşan Metin, “Fenerbahçe’nin geleceğe dönük yapılanmasında düşünmeden görev verebileceğim teknik adamlardan biridir” ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı’ya duyduğu güveni dile getiren Metin, “Karakteriyle de teknik kapasitesiyle de arkasında durabileceğim isimlerden biri” değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Trabzonspor’nu çalıştıran Abdullah Avcı, yaklaşık iki yıldır herhangi bir takımda görev almıyor.

62 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor kariyerinde 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında ise Süper Kupa sevinci elde etti.