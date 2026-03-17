Yeniçağ Gazetesi
17 Mart 2026 Salı
Tüm verileriniz çalınmış olabilir: Dolandırıcıların üzerinden çıktı

Manisa'da devriye esnasında jandarmanın durduğu şüpheli kişilerin üzerinden 15 bin kişinin kişisel verileri çıktı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 bin kişiye ait kişisel veri ve belgeyi ele geçirdiği tespit edilen 4 şüpheli, 'Dolandırıcılık' ve 'Kişisel verileri ele geçirmek' suçlarından tutuklandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart tarihinde saat 15.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde önleyici devriye görevi gerçekleştirdi. Bu esnada ekipler, şüpheli gördükleri A.Y. (20), A.Y. (62), C.B. (50) ve G.Y.’yi (31) durdurdu. Şüphelilerin kimlik kontrolü ve üst aramaları yapıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, farklı kişilere ait kişisel bilgi ve belgelerin yer aldığı 11 adet evrak ele geçirildi.

Durum, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi. Savcılığın talimatı ile evrak muhafaza altına alındı. Ayrıca şüphelilerin cep telefonlarının imaj incelemeleri gerçekleştirildi.

300 SAYFALIK RAPOR

İncelemeler sonucunda yaklaşık 15 bin kişiye ait kişisel veri ve belge içeren 300 sayfalık rapor elde edildi. Ayrıca yapılan analizlerde, para transferlerinin de gerçekleştiği tespit edildi.

4 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'Dolandırıcılık' ve 'Kişisel verileri ele geçirmek' suçlarından 13 Mart'ta adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Öte yandan ele geçirilen belgeler üzerinde detaylı incelemenin sürdüğü, tespit edilen mağdurlara ait dosyalara delil olarak evrak örneklerinin gönderileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
