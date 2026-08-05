Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak adlandırılan dosyada Yargıtay incelemesini tamamladı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Tuncer Ustael'e "olası kastla öldürme" suçlamasıyla verilen müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.
Tüm Türkiye’nin gündemiydiler: Palu Ailesi davasında Yargıtay son noktayı koydu
Kamuoyunda Palu ailesi davası olarak bilinen davada Yargıtay, Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın ölümüyle ilgili sanık Tuncer Ustael'e verilen müebbet hapis cezasını ve diğer sanıkların beraat kararlarını onadı.Kaynak: Haber Merkezi
Sabah gazetesinin haberine göre kararın gerekçesinde, öldürücü ve zehirli etkisi bulunan ispirtonun Melike Tahnal'a içirildiğinin kesinleştiği vurgulanarak, eylemin bu suç kapsamında değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmediği kaydedildi.
Yüksek mahkeme ayrıca, Ustael'in "nitelikli cinsel istismar" suçundan beraatini uygun buldu. Aile bireyleri Ayşe, Havva, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan verilen beraat hükümleri de yerinde görüldü.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikamet eden Meryem Tahnal 2008 yılında, kızı Melike Tahnal ise 2009'da ortadan kaybolmuş, emniyet birimlerinin yürüttüğü aramalardan sonuç alınamamıştı.
Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında da herhangi bir iz veya bulguya ulaşılamaması üzerine arama faaliyetleri sonlandırılmıştı.
Meryem Tahnal'ın ölümüne ilişkin Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ana yargılamada sanık Tuncer Ustael, eziyet çektirerek ve yakın akrabaya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hürriyeti yoksun kılma suçundan 4 yıl ve kredi kartının kötüye kullanılması suçundan 3 yıl hapis cezası almıştı.
Diğer sanıklardan Emine Ustael cinayete yardım etmekten 12 yıl 6 ay; Havva, İsa ve Ayşe Palu yardım etme ile hürriyeti kısıtlama suçlarından 14'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Fatih Palu ise olay anındaki yaş küçüklüğü sebebiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası almış, ancak bu karar Yargıtay tarafından daha sonra bozularak bazı sanıklar tahliye edilmişti.
Melike Tahnal'ın ölümüne dair hazırlanan iddianame kapsamında Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçlarından ceza istenirken; Emine Ustael, Hava ve Ayşe Palu için yalnızca usulsüz ölü gömme suçlaması yer almıştı.
Sonrasında sanıklar hakkında "çocuğu kasten öldürme" talebiyle açılan ikinci dava ana dosyayla birleştirilmiş ve Tuncer Ustael için ayrıca "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ceza talep edilmişti. Yargıtay'ın son kararıyla birlikte dava süreci kesinleşmiş oldu.