Tüm standartları aştı: “Süper araç” Türkiye’de özel fiyatla satışa çıktı

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli otomobil dünyasında standartları yeniden belirleyen yeni CLA modelini Türkiye’ye özel bir lansmanla piyasaya sürdü. 4.191.000 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çeken CLA 200+ AMG, markanın yeni nesil modüler mimarisinin (MMA) ilk meyvesi olarak Türkiye yollarına çıkıyor.
Otomotiv dünyasında "elektrikli gelecek" vizyonu, Mercedes-Benz’in Türkiye pazarına özel hamlesiyle yeni bir boyuta taşındı. Bugüne kadar üretilen en zeki Mercedes olarak tanımlanan tamamen elektrikli yeni CLA, özellikle menzil kaygısını tarihe gömecek teknik detaylarıyla sektörün odağında.
Menzil ve Şarjda Devrim: 800 Volt Mimarisi
Yeni CLA, elektrikli araç sahiplerinin en büyük çekincesi olan menzil ve şarj süresi konularında radikal çözümler sunuyor. Aracın kalbinde yer alan 800 volt elektrik mimarisi, verimliliği zirveye taşıyor. WLTP verilerine göre tek şarjla 730 kilometreye varan menzil ile İstanbul-Ankara arasını tek şarjla gidiş-dönüş yapabilecek bir kapasite sunuyor.
Uygun altyapıda 320 kW hızlı DC şarj desteği sayesinde, sadece 10 dakikalık bir şarjla 300 kilometre menzil kazanımı sağlanıyor. Türkiye’deki mevcut şarj ağının çoğunlukla 400V olması nedeniyle, araçta standart olarak sunulan entegre DC dönüştürücü, her türlü istasyondan maksimum verim alınmasını mümkün kılıyor.
Yeni CLA, Mercedes-Benz’in kendi geliştirdiği işletim sistemi MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) üzerinde çalışan ilk model olma unvanını taşıyor. Bu sistem, aracı sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp devasa bir veri işleme merkezine dönüştürüyor:
Sürüş destek sistemleri ve tüm araç fonksiyonları, tıpkı bir akıllı telefon gibi uzaktan (Over-the-Air) güncelleniyor. Üretken yapay zekâ destekli yeni MBUX Sanal Asistan, sürücünün alışkanlıklarını öğreniyor ve doğal dilde karmaşık komutları yerine getiriyor.
Üç boyutlu oyun motoru grafikleriyle desteklenen Surround Navigasyon, çevredeki araçları, bisikletleri ve yayaları gerçek zamanlı 3D modelleme ile devasa ekrana yansıtıyor. Yeni CLA'nın dış tasarımı, atletik hatlarını teknolojik detaylarla birleştiriyor. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7,6 saniyede tamamlayan araç, düşük enerji tüketimi (14,6-12,2 kWs) ile dikkat çekiyor.
Ön panelde yer alan ve her biri ayrı ayrı hareketlendirilebilen 142 adet LED yıldız, markanın elektrik çağına özel yeni imzasını oluşturuyor. Uzun aks mesafesi, standart 19 inç jantlar, güç kubbelerine sahip uzun kaput ve alçak tavan çizgisi, aracın aerodinamik başarısını ve GT tarzı sportifliğini vurguluyor.
Türkiye'ye özel standart donanımlarıyla satışa sunulan yeni CLA 200+ AMG, hem teknolojisiyle hem de verimliliğiyle lüks segmentteki elektrikli mobilite rekabetini bambaşka bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor.