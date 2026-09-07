Kaynak: İHA

Eğitime, sanata ve gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ücretsiz sanat kurslarıyla gençlerin hayallerine ulaşmalarına destek oluyor. Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Akademik Resim Kursu'nda eğitim alan 25 öğrencinin tamamı, girdikleri yetenek sınavlarında başarılı olarak hayallerindeki güzel sanatlar liseleri ve fakültelerine yerleşti.

YÜZDE 100 BAŞARI

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde akademik resim eğitimi alan gençler, aldıkları eğitim ve gösterdikleri azimle sınavlarda önemli bir başarı elde etti. Kursa katılan 25 öğrencinin tamamının güzel sanatlar liseleri ve fakültelerini kazanması, Merkezefendi Belediyesi'nin sanat alanındaki çalışmalarının gençlerin geleceğine sunduğu katkıyı bir kez daha ortaya koydu.

BAŞKAN DOĞAN GENÇLERİ TEBRİK ETTİ

Gençlerin elde ettiği başarının kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların hayallerinin peşinden gitmesi, emek vermesi ve başarıya ulaşması bizleri gururlandırıyor. Merkezefendi Belediyesi olarak eğitim, sanat ve kültüre katkı sunmaya, gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamaya devam edeceğiz. 25 öğrencimizin 25'inin de hayallerindeki güzel sanatlar liseleri ve fakültelerini kazanması bizler için büyük bir mutluluk. Gençlerimizi ve onları yetiştiren kıymetli hocalarımızı yürekten kutluyor, sanat yolculuklarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.