Polatlı 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, davacının talebini “istirdat davası” olarak nitelendirdi. Mahkeme, istirdat davasının ancak kesinleşmiş bir icra takibi kapsamında ve cebri icra tehdidi altında yapılan ödemeler için açılabileceği görüşüne vardı. Kiracının son ödemeyi ödeme emri henüz tebliğ edilmeden ve takip kesinleşmeden yaptığı gerekçesiyle dava reddedildi.
Tüm kiracıları ilgilendiren yeni karar: Paranızı geri alacaksınız
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafların hukuki nitelendirmesinin hâkimi bağlamayacağını belirterek emsal bir karara imza attı. Kiracının tebliğ öncesi yaptığı fazla ödemenin iadesi talebini "istirdat" sayıp reddeden yerel mahkeme kararı, nedensiz zenginleşme kapsamında incelenmesi gerektiğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Öte yandan mahkeme dava değeri 9 bin 822 lira olmasına karşın davalı lehine 18 bin lira vekalet ücretine karar verdi.
YARGITAY: TALEBİN ADI MAHKEMEYİ BAĞLAMAZ
Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına temyiz istemini inceleme altına alan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 5 Mayıs 2026 tarihli kararında ilk derece mahkemesinin yaklaşımını hukuka aykırı buldu.
Daire, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 26 ve 33. maddelerine vurgu yaparak, hakimin tarafların talep sonucuyla bağlı olduğunu fakat olayların hukuki nitelendirmesini ve uygulanacak hukuk kurallarını kendisinin belirlemek zorunda olduğuna dikkat çekti.
Yargıtay’a göre burada söz konusu olan, kesinleşmiş bir icra takibi kapsamında cebri icra tehdidi altında ödenen paranın geri alınması değil.
Uyuşmazlık, kira ilişkisi kapsamında hukuki bir sebep olmaksızın fazla tahsil edildiği iddia edilen kira bedellerinin iadesine ilişkin. Bu sebeple kiracının talebini “istirdat” olarak isimlendirilmesi mahkemeyi bağlamıyor.
YARGITAY’DAN FAZLA KİRA ÖDEMESİ İÇİN EMSAL KARAR
Yargıtay, söz konusu talebin İcra ve İflas Kanunu’nun 72. maddesinde gerçekleştirilen istirdat davası kapsamında değil, nedensiz yere zenginleşme ve fazla ödemenin iadesine dayalı genel hükümlere tabi bir alacak davası olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
Daire, ilk derece mahkemesinin davanın esasını incelemesi, tarafların delillerini değerlendirmesi ve sonucuna göre karar vermesi gerektiğini ifade etti.
Yargıtay, sadece istirdat davasının şartlarının oluşmadığı nedeniyle davanın reddedilmesini ise usul ve yasaya aykırı buldu.
VEKALET ÜCRETİNE DE RET
Yargıtay kararında dikkat çeken bir diğer nokta ise vekalet ücretine ilişkin oldu. Dava değerinin 9 bin 822 lira olmasına karşın davalı lehine 18 bin lira vekalet ücreti verilmesinin, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne aykırı olduğu ifade edildi.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına temyiz istemini kabul ederek Polatlı 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu. Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı’na gönderilirken dosya da ilk derece mahkemesine gönderildi. Yargıtay’ın kararı, 19 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.