Ticaret Bakanlığı "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) aracılığıyla yaptığı duyuruda, sağlık riski taşıdığı tespit edilen yeni ürünleri kamuoyu ile paylaştı.



Bakanlığın denetimi sonucunda, Pratix Çzm markasına ait lavabo açıcının insan sağlığı açısından tehlike arz ettiği belirlendi.

Pratix Çzm markasına ait ürününün, gerekli güvenlik standartlarını karşılamadığı ve güvenli bulunmadığı tespit edildi. Yapılan tespitin ardından bakanlık, söz konusu ürünün satışını yasakladı.

Satış yasağına ek olarak, ürünün piyasadan toplatılmasına yönelik idari işlemler de başlatıldı.

'ÇOCUK EMNİYETİ VE UYARI EKSİKLİĞİ'

Bakanlığın raporunda yasaklama ve toplatma kararının gerekçeleri de belirtildi. Pratix Çzm markalı ürünün toplatma ve yasaklama kararının, ambalaj ve güvenlik standartlarındaki eksiklikler nedeniyle alındığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, ürünün güvensizlik nedeniyle ilgili şu ifadelerle yer verildi:



"Çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığından risk taşımaktadır."



Tespit edilen eksikliklerin çocuklar ve görme engelli bireyler için sağlık riskleri oluşturabileceğinin altı çizildi.