ABD ile İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 10 gündür devam ediyor. Savaşın başlaması öncesi petrol fiyatları için korkulan senaryo gerçek oluyor. Brent petrolün varili, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 2022 yılından bu yana ilk kez 100 doların üstüne çıktı. Petrol fiyatı bugün 119 dolara kadar yükseldikten sonra 102 dolara geldi.

Savaşın uzaması durumunda petrol fiyatlarındaki artışın sürmesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki artış ekonomi çevrelerinde büyük paniğe neden oldu. IMF Başkanı Kristalina Georgieva’dan enflasyon için kritik uyarı geldi.

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen sempozyumda konuşan Georgieva, petrol fiyatlarındaki yüzde 10’luk artışın yıl boyunca sürmesi halinde küresel enflasyonun 40 baz puan yükseleceğini belirterek, "Orta Doğu’daki yeni çatışmayla birlikte direncin yeniden sınandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

IMF Başkanı, ithal petrol ve doğalgaz tesislerinin de hasar gördüğünü ve kesintilerle karşı karşıya kalındığını vurgulayarak enerji güvenliğinin en öncelikli endişe haline geldiğini belirtti.

Çatışmanın uzadığı senaryoda piyasa güveni, büyüme ve enflasyon üzerinde belirgin olumsuz etkiler görüleceğini belirten Georgieva "Belirsizliklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bu artık yeni normal" dedi.

Politikacılara seslenen IMF Başkanı, "Bu yeni küresel ortamda düşünülmeyeni düşünün ve ona hazırlıklı olun" ifadelerini kullandı. Georgieva ayrıca ülkelere, olası şoklara karşı mali alan oluşturmalarını tavsiye etti.