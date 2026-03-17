Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kalan Norveç ekibi Bodo/Glimt tarih yazmaya devam ediyor.
Tüm dünyanın gözü bu maçta: Bodo/Glimt tarih yazmaya devam edecek mi?
Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş karşılaşmasında Norveç ekibi Bodo/Glimt deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşılaşacak. İşte detaylar...Gül Devrim Koyun
MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Sporting CP, sahasında Bodo/Glimt’i konuk ediyor. Bugün 20.45'te başlayacak olan tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Devler Ligi’nde rüya gibi bir sezon geçiren Norveç temsilcisi, ilk maçta aldığı 3-0’lık avantajla sahaya çıkıyor. Sporting ise tur umutlarını son dakikaya kadar zorlamayı hedefliyor.
AVANTAJ BODO'DA
Norveç’te Aspmyra Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Bodo/Glimt, Sporting CP’yi 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Goller 32. dakikada penaltıdan Sondre Fet, 45+1’de Ole Didrik Blomberg ve 71. dakikada Kasper Høgh’dan geldi.
SON MAÇLARDA AÇILDILAR
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçlarında Atlético Madrid ve Manchester City gibi devleri mağlup eden Bodo/Glimt, son 16 play-off turuna kalmayı başarmıştı.
INTER'İ ELEDİLER
Play-off turunda bir diğer dev Inter ile eşleşen Norveç ekibi, iki maçta da galip gelerek büyük bir sürprize imza attı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
İlk maçta sahasında Inter’i 3-1 mağlup eden Bodo/Glimt, deplasmanda da 2-1 kazanarak turu rahat şekilde geçti.
Norveç temsilcisi bu maça da avantajlı çıkarken, tüm dünyanın gözü onların üzerinde olacak. Mütevazı kadrosuyla yakaladığı çıkışı sürdürerek tarih yazmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Sporting: Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Hjulmand, Simoes, Catamo, Trincao, Gonçalves, Suarez
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Hauge ve Hogh